Araca zulalanmış yaklaşık 8 kilo eroin böyle ele geçirildi

Konya İl Emniyet Müdürlüğü, zehir tacirleri ve uyuşturucu satıcıları tarafından piyasaya sürülmek üzere hazırlanan uyuşturucu maddelerin ele geçirilmesine yönelik yapılan çalışmada 7 kilo 587 gram eroin ele geçirildi.

Müslüm EVCİ

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Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince rutin yol uygulamasında seyir halinde olan iki araç şüphe üzerine durduruldu.

15 PARÇA HALİNDE 7,5 KİLO EROİN ELE GEÇİRİLDİ

Hassas burunlu narkotik köpeği Lucky eşliğinde her iki araçta da Narkotik Polis ekiplerince yapılan aramada bir aracın çeşitli yerlerine gizlenen 15 parça halinde 7 Kilo 587 gram eroin maddesi ele geçirilerek el konuldu.

3 ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak/Nakletmek suçlarından gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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