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Aracın arkasına bağladıkları koyunu sürükleyerek götürdüler

Şanlıurfa’da aracın arkasına iple bağlanarak sürüklenen koyunun görüntüleri, pes dedirtti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepkiye neden olurken Siverek Kaymakamlığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Yayınlanma: 17:03 - 07 Şubat 2022 Güncellenme:
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Aracın arkasına bağladıkları koyunu sürükleyerek götürdüler

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi ile Viranşehir ilçesini bir birine bağlayan karayolunda seyir halindeki hafif ticari bir araca iple bağlanan koyun, kilometrelerce sürüklendi.

O anlar başka bir sürücü tarafından saniye saniye kaydedildi. Ne zaman çekildiği henüz tam belirlenemeyen görüntüler sosyal medyada büyük tepkiye neden oldu.

Bağlandığında yaşayıp yaşamadığı henüz öğrenilemeyen koyunun, sürüklenirken hayat belirtisinin olmadığı gözlendi.

Siverek Kaymakamlığının olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi. (İHA)

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