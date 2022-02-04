Aracında 60 bin liralık kaçak içkiyle yakalandı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, büfelere içki satan H.A.'nın aracında yapılan aramada, 60 bin lira değerinde 144 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, H.A.’nın Kartepe ilçesi Maşukiye Mahallesi’nde büfelere kaçak içki sattığını belirledi. Savcılıktan alınan arama izninin ardından dün akşam H.A.’ya ait araç durdurularak arama yapıldı.

Araçta 62 şişe viski, 25 şişe rakı ve 57 şişe votka olmak üzere 60 bin lira değerindeki 144 şişe kaçak içkiye el koyuldu. Hakkında ‘Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’ kapsamında işlem yapılan H.A., ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. DHA

İlginizi Çekebilir Bulgaristan'dan getirilen 740 litre kaçak alkol ele geçirildi