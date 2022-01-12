Aracını kurtarmak isterken akıntıya kapılan sürücü ölümden döndü

Mersin'de dere yatağına saplanan otomobilini, itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarmaya çalışırken akıntıya kapılan sürücü ölümden döndü. Yürekleri ağıza getiren o anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Akdeniz ilçesi Karacailyas Mahallesi’nde bulunan Deliçay nehrini geçerken aracıyla birlikte dere yatağında mahsur kalan sürücü, itfaiye ve polis ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri suya saplanan aracı kurtarmak için çalışma başlattı.

Bu sırada ekiplere yardımcı olmak için aracın ön tarafından bulunan sürücü, suya düştü. Sudan çıkmaya çabalayan adam daha sonra akıntıyla birlikte su borularının içerisine sürüklendi.

Suyun basıncı ile borularda sıkışarak boğulma tehlikesi atlatan talihsiz adam, bir süre sürüklendikten sonra sığ bölgede karaya çıkarak kurtuldu. Aracın ise itfaiye ekiplerince çekilerek kurtarıldığı öğrenildi. (İHA)

İlginizi Çekebilir Bir anda yükselen suların ortasında kaldılar