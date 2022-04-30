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Arabanın bagajını açarken şoku yaşadı…

Bursa’da bir sürücü, aracının bagajını açarken başka bir kamyonetin çarpmasıyla yaralandı. Bir kişinin yaralandığı, bir kişinin de son anda kurtulduğu kaza anı kameraya yansıdı.

Yayınlanma: 09:45 - 30 Nisan 2022 Güncellenme:
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Arabanın bagajını açarken şoku yaşadı…

Bursa'da meydana gelen kazada aracının bagajına malzemeler bırakan bir kişi arkadan süratle gelen kamyonetin çarpmasıyla savruldu.

Feci kazada ölümden dönen adama çevredeki vatandaşlar yardım koştu. Kaza esnasında bir kadın ise kazadan şans eseri kıl payı kurtuldu. O anlar bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı… (İHA)

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