Araçlarıyla yolda kalanların yardımına askerler koştu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle zor anlar yaşayan araç sürücülerinin yardımına askerler koştu. Askerler, yokuş yukarı çıkmakta zorlanan araçları itti.

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Yüksekova’da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Zaman zaman etkisini artıran kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. Yüksekova- Şemdinli kara yolu üzerindeki 2 bin 100 rakımlı Haruna Geçidi’nde çok sayıda araç buzlanma nedeniyle yolda kaldı. Bölgede bulunan askerler sürücülerin yardımına koştu. Askerler araçları iterek sürücülere yardım etti. Sürücüler askerlere teşekkür etti. (DHA)

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