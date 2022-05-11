‘Aradaki adam’ yöntemiyle vurgun yapan Nijeryalılar yakalandı

"Aradaki adam" (man in the middle) yöntemiyle mail adreslerine girdikleri şirketleri dolandıran 4’ü Nijerya uyruklu 6 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin 1 milyon 300 bin liralık dolandırıcılık yaptıklarının tespit edildiği öğrenildi.

Habip ATAM

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İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fiji ve Hırvatistan'a ihracat yapan bir firmanın şikayeti üzerine çalışma başlattı. İddiaya göre bazı şüpheliler, zararlı yazılımlarla bu firmaların mail hesaplarına sızmayı başardı.

“Aradaki adam” yöntemiyle fark edilmeden mail hesaplarını takip eden şüpheliler, şirketlerin işlemlerini izlemeye aldı. İddiaya göre, ödeme yapılacağı sırada devreye giren dolandırıcılar, para gönderecek firmaya yazı yazdı. “Banka hesaplarımız değişti. Ödemeyi lütfen yeni hesabımıza gönderin” diyerek hesap numaraları ve sahte proforma faturalarını gönderildi.

1 MİLYON 300 BİN LİRA

Siber polisince yapılan çalışmalarda firmaların para gönderdiği kişilerden ikisi belirlendi. Nijerya uyruklu C.K. ve O.N.'nin hesaplarına 69 bin ve 16 bin dolar gönderildiği anlaşıldı. Firmaların ise toplam 1 milyon 300 bin lira dolandırıldığı tespit edildi.

KİRALIK HESAP

Siber polisi 2 kişi daha gözaltına aldı. Yakalanan şüphelilerin, hesaplarını komisyon karşılığında Nijeryalı bazı kişilere kiraladıklarını söyledikleri öğrenildi. Şüphelilerin paraları teslim ettikleri Nijerya uyruklu C.G.I, S.C.E. ve C.J.A. gözaltına alındı. Aramalarda 15 bin lira, 900 euro, 2 bin 115 dolar ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

ŞEBEKE LİDERİ YAKALANDI

Siber polisi, şüphelilerin sorgusunda, paraların toplandığı suç örgütü liderini de belirledi. Nijerya uyruklu örgüt lideri M.C.E. de gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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