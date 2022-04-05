Aralarında HDP ilçe başkanının da olduğu 6 kişi gözaltına alındı

PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik olarak sürdürülen çalışmalarda sabah saatlerinde, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Özel Harekât Şube Müdürlüğü ile koordineli şekilde yapılan operasyonel çalışma sonucunda düzenlenen operasyonda aralarında HDP ilçe başkanının da olduğu 6 kişi gözaltına alındı.

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“Silahlı terör örgütüne üye olmak, terör örgütü mensuplarına yardım/yataklık yapmak, terör örgütü propagandası yapmak” suçlarına karıştıkları tespit edilen Sadrettin Ö., Perihan Ö., Polat Ö., Berivan K., Abdurrahman D. ve Sevda D. isimli şahıslar, Palandöken, Hınıs ve Tekman ilçelerinde 6 ayrı adreste yapılan eş zamanlı operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

ARAMA YAPILDI

Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda, 1 adet 9 mm çapında Çek 14'lüsü tabir edilen tabanca, bu tabancaya ait 2 adet şarjör, 151 adet 9 mm çapında fişek, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 82 adet av tüfeği fişeği, örgüt mensuplarına ait fotoğraflar, çok sayıda hakkında toplatma kararı bulunan örgütsel içerikli kitaplar, çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi.

Şahısların Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor. İHA

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