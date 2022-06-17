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Arazi kavgası kanlı bitti! Yeğenini öldürdü, ağabeyini yaraladı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Aydın Kaya, arazi anlaşmazlığı nedeniyle yeğeni Hakan Kaya'yı tabancayla öldürdü, ağabeyi Abidin Kaya'yı da ağır yaralandı.

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Arazi kavgası kanlı bitti! Yeğenini öldürdü, ağabeyini yaraladı

Olay, saat 09.30 sıralarında, Yüksekova ilçesine bağlı İpek Mahallesi’nde meydana geldi. Abidin Kaya ile kardeşi Aydın Kaya arasında, arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda Aydın Kaya, üzerinde taşıdığı tabancayı çıkararak yeğeni Hakan Kaya ile ağabeyi Abidin Kaya’ya ateş etti.

Hakan Kaya olay yerinde hayatını kaybetti, ağır yaralanan Abidin Kaya ise ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri de kaçan Aydın Kaya’yı yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, mahalle ve hastane çevresinde güvenlik önlemi aldı. Soruşturma sürüyor. (DHA)

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