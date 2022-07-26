Abone Ol

Niğde’de arazi kavgasında hayatını kaybeden 3 kişi toprağa verildi

Niğde'de arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden Erdoğan ve Murat Karadiken kardeşler ile diğer aileden Yılmaz Ceran, toprağa verildi.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Niğde’de arazi kavgasında hayatını kaybeden 3 kişi toprağa verildi

Merkeze bağlı Çayırlı köyü Küçükmeşe mevkiinde dün arazi anlaşmazlığı nedeniyle Karadiken ve Ceran ailelerinin bireyleri arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine pompalı tüfeklerle ateş açtı.

Silahlardan çıkan saçmaların isabet ettiği Erdoğan Karadiken ile kardeşi Murat Karadiken olay yerinde, Yılmaz Ceran da kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Ceran’ın kardeşi Murat Ceran ise ağır yaralandı.

Erdoğan ve Murat Karadiken kardeşler sabah saatlerinde Yılmaz Ceran ise öğleden sonra kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi. Ağır yaralanan Murat Ceran’ın sevk edildiği Ankara’daki hastanede tedavisine devam ettiği bildirildi. (DHA)

Arazi anlaşmazlığında kan aktı: 3 ölü İlginizi Çekebilir Arazi anlaşmazlığında kan aktı: 3 ölü

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster