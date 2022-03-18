Arkadaş cinayetinde DNA testi cezayı indirdi

Muğla’nın Bodrum ilçesinde iki yıl önce aynı otelde kaldığı arkadaşı ile cep telefonu çalma kavgasında çıkan bıçaklı tartışmada öldürdüğü iddia edilen ve 17 yıl hapis cezasına çarptırılan futbol takımı antrenörünün cezası DNA testi incelemesinin sonunda 5 yıl indirildi.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde 2 Kasım 2020 tarihinde aynı otelde kalan arkadaşı Hakan Arslan'ın gece yarısı odasının kapısını tekme ile kırarak içeri girdiğini ve kendisini cep telefonunu çalmakla suçladığını belirten futbol takımı antrenörü Mehmet Zaman çıkan bıçaklı tartışmada Arslan’ı öldürmesiyle nedeniyle 17 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ, DNA TESTİ SONRASI CEZA İNDİRİLDİ

Mehmet Zaman verdiği ifadede “Ben odamda uyuyordum ve alkollüydüm. Hakan odamın kapısını tekme ile kırarak içeri girdi ve bir eliyle boğazımı sıktı, diğer elindeki bıçakla beni karnımdan yaraladı, aramızda boğuşma başladı. Uyku sersemliği ve alkolün etkisi ile ne olduğunu bilmiyorum, sonra bayılıp kalmışım, uyandığımda Hakan'ın yerde kanlar içinde yattığını gördüm ben de yaralanmıştım üzerimde kan vardı. Ben Hakan'ı öldürmek niyetinde değildim, çok üzgünüm” şeklinde ifade vermiş 17 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

TAHRİK ALTINDA KASTEN ÖLDÜRMEDEN CEZA VERİLDİ

Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi'nde verilen kararda “Evsiz olduğu anlaşılan sanık Mehmet Zaman ile Hakan Arslan'ın Turgutreis'te bulunan metruk otelde birlikte kaldıkları, suç tarihinde alkollü olan taraflar arasında tam olarak belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğü ve sanığın adli emanette kayıtlı bıçakla maktulü 41 kez yaralayarak ölümüne neden olduğu, ilk derece mahkemesince eylemin tahrik altında kasten öldürme olarak doğru nitelendirildiği ancak sanığın da bıçakla yaralanmış olduğu hususu göz önüne alınması ile verilen karar neticesinde, sanığın 12 yıl 6 ay hapsine hükmolundu” denildi.

DNA VE PARMAK İZİ EŞLEŞMESİ CEZAYI HAFİFLETTİ

Kesin kararın çıktığını belirten Mehmet Zaman'ın avukatı Ersin Uslu yaptığı açıklamada kararı temyiz edeceklerini belirterek “Müvekkilimin kaldığı odaya kapısı tekmelenerek giriliyor. Sadece maktulün elinde bıçak var. Yapılan DNA ve parmak izi eşleşmesinde, yaşanılan arbede esnasında olayda kullanılan bıçak bir kere bile müvekkilimin eline geçmemiş. Ve müvekkilim iki kez karın bölgesinden bıçakla yaralanmış. Olay tamamen meşru müdafaa sınırları içinde vuku bulmuştur. Dolayısıyla, verilen cezayı çok buluyoruz” dedi.

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