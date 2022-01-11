Arkadaşının boğazını kesen sanık için istenen ceza belli oldu

Ankara'da, birlikte gittikleri ormanda arkadaşı Hasan K.'nin arkasından saldırarak, boğazını bıçakla kesip, yaralayan Kadir Ç. hakkında 'canavarca hisle kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre, 13 Nisan 2020’de buluşan Hasan K. ile Kadir Ç., bir süre sonra araçla Çankaya ilçesi İmrahor Mahallesi’ndeki ormana gitti.

Kadir Ç., burada araçtan inen Hasan K.’nin arkasından saldırarak, boğazını bıçakla kesip, yaraladı. İddianamede ifadesine yer verilen Hasan K., sanık ile aralarında geçmişe dayalı husumet bulunmadığını, kendisine bu şekilde saldırmasına anlam veremediğini söyledi. Savunmasız olduğu anda Kadir Ç.’nin saldırısına maruz kaldığını, boğazına aldığı ilk bıçak darbesinin ardından kaçmaya çalıştığını anlatan Hasan K., “Boğazımı kesmesi üzerine Kadir Ç.’nin elinden kurtularak kaçmaya başladım.

Beni kovalamaya başladı ancak sarhoş olması nedeniyle 2 kez düştü. Saklandığım için beni aramaya başladı, bulamayınca olay yerinden araçla uzaklaştı” dedi.

PARA MESELESİ KONUŞLMUŞ

Kadir Ç. ise olaydan 1 gün önce Hasan K. ile aynı evde kaldıklarını, bu sürede aralarında tartışma yaşanmadığını söyledi. Olay günü araçla gittikleri ormanda alkol aldıklarını, ilerleyen saatlerde Hasan K.’den daha önce borç verdiği 1000 lirayı istediğini belirten Kadir Ç., bunun üzerine arkadaşının kendisine küfrettiğini öne sürdü.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Hasan K.’nin bıçak çektiğini, kendisini korumak için araçtan aldığı bıçakla karşılık vererek, boğazından yaraladığını ileri süren Kadir Ç, sonra arkadaşını hastaneye götürmek istediğini ancak kendisinden kaçarak olay yerinden uzaklaştığını söyledi.

SUÇ ALETİNİ TESLİM ETTİ

Olay yerinden ayrıldığını ve sonrasında polis tarafından yakalandığını belirten Kadir Ç., kendi rızasıyla suç aleti olan bıçağı ekiplere teslim ettiğini belirtti.

Kadir Ç. hakkında ‘canavarca hisle kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Ayrıca olaydan sonra tedaviye alınan Hasan K.’nin çekilen fotoğrafı, dava dosyasının delilleri arasında yer aldı. (İHA)

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