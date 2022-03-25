Arkadaşıyla tartıştı denize atladı!

Beşiktaş'ta arkadaşı ile tartıştıktan sonra denize atlayan kişi polis ekipleri tarafından sudan çıkarıldı. Sudan çıkarılan kişinin ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

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Olay saat 22.00’da Beşiktaş Meydan İskelesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ismi belirlenemeyen erkek vatandaş, arkadaşı ile tartıştıktan sonra denize atladı. Kişinin suya atladığını gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Suya atlayan bir polis memuru, kişiyi suyun içerisinden çıkardı. Sudan çıkarıldıktan sonra üzerine battaniye örtülen şahıs ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kişinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Yaşanan olayla ilgili inceleme başlatıldı. İHA

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