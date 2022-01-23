Arnavutköy’de kar yağışıyla aynı sokakta peş peşe kazalar yaşandı

İstanbul Arnavutköy'de kar yağışının ardından Sultan Murat Sokak'ta kazalar peş peşe meydana geldi.

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Arnavutköy’de, yol kenarındaki vatandaşlar kayan araçların altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar cep telefonu ve güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Aynı sokakta meydana gelen başka bir kazada is otomobil sürücüsü ile kamyon sürücüsü yumruk yumruğa kavga etti. Yaşanan kaza ve sonrasındaki kavga anları ise çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

“BİR GÜNDE 5-6 KAZA”

Mahallede esnaflık yapan İhsan Kaya, “Sabahtan beri 5 veya 6 defa kaza oldu. Bir tanesi burada çay içen arkadaşımıza vuruyordu, onu kurtardık. Bir tanesi elektrik direğine vurdu. Araba kayınca çocuklar canını zor kurtardı, az kalsın çay ocağına giriyordu. Ben 16 senedir burada esnafım. Her kar yağışında aynı problem burada yaşanıyor ve hala önlem alınmadı” dedi. DHA

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