Arnavutköy’deki göçmen kaçakçıları yakalandı

İstanbul Arnavutköy'de polis ekiplerinin bir adrese yaptığı operasyonda 73 göçmen yakalanmıştı. Operasyon kapsamında göçmenleri yurtdışına kamyonla kaçırmaya çalışan 3 şüpheli daha gözaltına alındı.

Sozcu.com.tr

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Arnavutköy Haraççılar Mahallesi’ndeki adreste 25 Mart Cuma günü 20 Bangladeş, 42 Afganistan, 4 Pakistan, 2 Sudan, 2 Afrika ve 3 Yemen uyruklu olmak üzere toplam 73 yabancı uyruklu göçmen, polis ekiplerinin operasyonu sonucu yakalanmıştı.

Düzensiz göçmenlerin kaçmasına aracılık ettiği tespit edilen şahısların yakalanmasına yönelik de kapsamlı bir çalışma başlatan ekipler, şüpheli şahısları taşıyan kamyonun A.K. isimli şahsa ait olduğu ve sürücülüğünü H.D. isimli şahsın yaptığı, kamyona öncülük ettiği belirlenen aracı ise E.V. isimli şahsın kullandığını belirledi. Polis ekipleri geçen cuma yaptığı operasyonda 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

3 ŞÜPHELİDEN BİRİ TUTUKLANDI

Şüphelilerden E.V.’nin 4 ayrı göçmen kaçakçılığı suçundan kaydının olduğu ve bir göçmen kaçakçılığı suçundan ise aranmasının olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.K. ve H.D. adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılırken, E.V. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yakalanan göçmenlerin ise sınır dışı edilmeleri için işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.

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