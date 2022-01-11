Aşırı yağış faciaya neden oldu, kazada 2 kişi yaşamını yitirdi

Muğla’nın Fethiye ile Seydikemer arasındaki karayolunda aşırı yağış nedeniyle meydana gelen kazada TIR ve 2 otomobil çarpıştı, iki kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Yaşar ANTER

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Muğla'nın Fethiye ile Seydikemer ilçeleri arasındaki Karabel Mevkii'nde bugün akşam saatlerinde meydana gelen kazada yoğun kar yağışı nedeniyle kayan TIR ve iki otomobilin çarpışması sonucu ortalık savaş alanına döndü.

Kazada Seydikemer'de yaşayan Murat Bayat (30) ile Ali Büyükçepel (54) olay yerinde yaşamını yitirdi. Yoldan geçen vatandaşların çağırdığı ambulanslarla Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı üç kişinin ise hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Kaza sonrası jandarma güçleri karayolunda geniş güvenlik önlemi aldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken Murat Bayat ve Ali Büyükçelep'in cenazeleri otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.