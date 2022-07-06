Asırlık ağaca ‘aşk’ tahribatı

Antalya’da bin 890 yıllık Hadrianus Kapısı’nın yanında bulunan asırlık okaliptus ağacı, kentteki aşıklar tarafından tahrip edildi.

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Turizm kenti Antalya'da bulunan ve halk arasında 'Üç Kapılar' olarak bilinen tarihi Kaleiçi'nin girişindeki bin 890 yıllık Hadrianus Kapısı, yerli ve yabancı her yıl milyonlarca turist tarafından ziyaret ediliyor.

Tarihi yapının hemen önünde Atatürk Caddesi üzerinde bulunan asırlık okaliptus ağacı ise adeta zamana meydan okuyor. Asırlık duruşuyla tarihe yeşil doku kazandıran ağaç, son zamanlarda aşıklar tarafından tahrip edildi. Ağacın gövdesine kesici aletler ile zarar verilerek çok sayıda kalp işareti ve harf yazılması tepki çekti.

Asırlık ağacın yanında hayvanseverlere yem satan Kadir Yüksel, gençleri sürekli uyardığını belirterek, “Ben bu ağaca bu şekilde zarar verilmesine üzülüyorum. Elimden geldiği kadar korumaya çalışıyorum. Bazen beni de dinlemiyorlar. Ağacın kabukları zamanla kalkmaya başladı. Doğaya zarar vermeyelim” dedi. (İHA)

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