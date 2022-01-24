Aşısız hamile kadın corona virüse yenildi, bebeği kurtarıldı

Mardin'de, aşısız olan ve corona virüse yakalanan 19 yaşındaki hamile kadın hayatını kaybetti.

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Mardin İl Sağlık Müdürü Dr. Saffet Yavuz, hamile kadınlara aşı çağrısında bulundu. Yavuz, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, “Mardin’de hava karlı ve soğuk. Fakat içimizi üşüten kar değil; 19 yaşında kaybettiğimiz gebe ve aşısız annemiz. Ve annesiz büyüyecek Melek bebek. Gerçekten acımız tarifsiz. Değerli anne adaylarımız, gebe hanımefendiler lütfen aşı olalım, Çocuklarımızın size çok ihtiyacı var” ifadelerine yer verdi. İHA

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