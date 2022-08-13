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Asker eğlencesinde rastgele ateş açıldı: 11 kişi yaralandı

Karaman'da asker eğlencesinde av tüfeğiyle rastgele açılan ateş nedeniyle 11 kişi yaralandı.

Yayınlanma: 09:10 - 13 Ağustos 2022 Güncellenme:
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Asker eğlencesinde rastgele ateş açıldı: 11 kişi yaralandı

Fatih Mahallesi'nde bir evin önünde asker eğlencesi yapılırken, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, tüfekle rastgele ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalardan 11 kişi yaralandı.

Ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. (AA)

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