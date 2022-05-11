Asker uğurlamada, tünelde yol kesip havaya ateş açtılar

Kocaeli'nin Derince ilçesinde asker uğurlaması nedeniyle araç konvoyu oluşturan bir grup, Derince Tünelinde yol kesip kurusıkı tabanca ile havaya ateş açtı. Olayla ilgili bir kişi hakkında adli işlem başlatılırken, tabancaya el konuldu.

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Olay, önceki gün akşam saatlerinde Derince Tünelinde meydana geldi. Asker uğurlaması nedeniyle araç konvoyu oluşturan bir grup, D-100 Karayolu Derince Tünelinde yolu trafiğe kapattı. Bu sırada araçtan inen bir kişi, tabancayla havaya ateş açtı. Araçlarında bulunan diğer kişiler ise kornalara bastı. Olay ise bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olayın ardından Kocaeli Emniyet Müdürlüğü hem cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntüyü hem de güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde olayı gerçekleştiren kişinin B.A. olduğu tespit edildi. B.A. hakkında adli işlem uygulanırken, olayda kullanılan kurusıkı tabancaya el konuldu. (DHA)

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