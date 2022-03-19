Ataşehir’de kayganlaşan yolda sebze yüklü kamyonet devrildi

Ataşehir'de kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda rampa aşağıya inen kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, yola saçılan sebzeler toplandı.

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Kaza İnönü Mahallesi Piri Mehmet Paşa Caddesi’nde saat 06.00 sıralarında meydana geldi. Hakan Dursun’un kullandığı 34 EMU 79 plakalı sebze yüklü kamyonet kar yağışından dolayı kayganlaşan yolda sürücünün kontrolünden çıkarak devrildi.

Kazayı görenler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kazada sürücü yara almadan kendi imkanlarıyla araçtan çıkmayı başardı. Kaza nedeniyle cadde araç trafiğine kapandı. Yola saçılan sebzeler çalışanlar tarafından toplanarak yoldan kaldırıldı.

Kamyonet sürücüsü Hakan Dursun “Karlı havada kamyonet kaydı, devrildi. Herhangi bir yaralanma olmadı. Ara sokalar tuzlanmamış, mecburen kullandığımız güzergah” diye konuştu. DHA

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