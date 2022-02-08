ATM vurgununda yeni görüntüler: Balya balya sahte dolar basmışlar

İstanbul’da ATM’lere sahte dolar yatırarak TL çeken şüphelilere düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 2’si tutuklandı, 11 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Şüphelilerde birinin telefonunda ele geçirilen bir görüntüde yüklü miktarda sahte dolar olduğu ortaya çıktı.

Habip ATAM

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Polisi harekete geçiren olay iki özel bankanın emniyete yaptığı başvuruyla ortaya çıktı.

İddiaya göre 15-19 Ocak tarihleri arasında Bahçelievler’de 2 bankaya ait ATM'lere farklı zamanlarda, toplam 103 bin dolar sahte dolar yatırıldı. Bu paraların karşılığı, Türk Lirası olarak ATM'lerden çekildi.

Bir kısmı ise başka hesaplara havale yapıldı. Ancak banka hesaplarına yatırılan dövizlerin de sahte olduğu anlaşıldı.

2 TUTUKLAMA

İstanbul Siber Polisince olayla ilgili başlatılan çalışmada 13 şüpheli tespit edildi. Şüpheliler düzenlenen operasyonla tek tek belirlenerek gözaltına alındı.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler “Bilişim Sistemlerinin Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık” ve “Parada Sahtecilik” suçlarından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 11'i adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

YÜZBİNLERDE SAHTE DOLAR

Olayla ilgili ortaya çıkan yeni görüntüler ise vurgunun boyutunu ortaya koydu.

Şüphelilerin birinin telefonunda ele geçirilen görüntüde, yüklü miktarda sahte dolar olduğu görülüyor.

Görüntülerin 1,5 yıl önceye ait olduğu belirtildi. Ele geçirilen sahte dolarla İstanbul Emniyeti’nde sergilendi.

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