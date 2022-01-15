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Avcılar’da 3 kişi, bir minibüsü yakıp kaçtı

İstanbul Avcılar'da 3 kişi, bir minibüsü ateşe verdi. Şüpheliler, kaçarken alev alev yanan minibüs hurdaya döndü.

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Avcılar’da 3 kişi, bir minibüsü yakıp kaçtı

Avcılar Yeşilkent Mahallesi’nde boş arsada bulunan ve kullanılmadığı öğrenilen minibüsün yanına saat 18.00 sıralarında kimliği belirsiz 3 kişi geldi. Şüpheliler, kısa süre sonra minibüsü ateşe verdi.

Şüpheliler buradan kaçarken, mahalle sakinleri, toprak ve su atarak minibüsü söndürmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, minibüs hurdaya döndü. Polis olayla ilgili çalışma başlattı. DHA

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