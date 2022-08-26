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Avcılar’da börekçiden bilgisayar çalan şüpheli kamerada

Avcılar'da gece geç saatte camı kırarak girdiği börekçiden dizüstü bilgisayar çalan hırsız güvenlik kamerası ile görüntülendi.

Yayınlanma: 09:27 - 26 Ağustos 2022 Güncellenme:
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Hırsızlık önceki gün saat 02.30 sıralarında Gümüşpala Mahallesinde meydana geldi. Börek satılan işyerinin yan tarafındaki camı sert cisim ile kıran başında kapüşon bulunan bir kişi içeri girdikten sonra doğrudan kameranın yanına gitti.

Kameranın yönünü değiştiren şüpheli daha sonra içeride bulduğu dizüstü bilgisayarı çalarak gitti. Polis, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüphelinin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)

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