AVM’de korku dolu dakikalar: Yol verme tartışması kavgaya dönüştü

Ankara’da bir alışveriş merkezinde iddiaya göre iki grup arasında yol verme meselesinden çıkan kavga, çevredekilere korku dolu anlar yaşattı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Olay, Yenimahalle ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, yürüyen merdivenden inen iki kişi arasında yol verme meselesinden ötürü tartışma çıktı. Kısa sürede alevlenen tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgaya karışanlar AVM'deki vatandaşlar tarafından sakinleştirilmeye çalışılırken, korku dolu o anları bir vatandaş cep telefonu kamerası ile görüntüledi. (İHA)