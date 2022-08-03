Aydın organize sanayi bölgesindeki yangın söndürüldü

Aydın ASTİM Organize Sanayi Bölgesinde bir fabrikanın üretim aşamasında kullanılan kauçuk ve plastik malzemelerin tutuşması sonucu meydana gelen yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

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Edinilen bilgiye göre, bugün saat 18.00 sıralarında ASTİM Organize Sanayi Bölgesinde bir fabrikaya ait boş arazide istiflenen kauçuk ve plastik malzemelerin tutuşmasını sonucu yangın meydana geldi.

Yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın bölgesine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri alevleri söndürmek için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin yoğun mücadelesi sonucu yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışması başlatıldı.

Yangının kuru otların tutuşması ile başladığı ardından kauçuk malzemelere sıçrayıp alevlerin büyümesine neden olduğu öğrenildi. (İHA)