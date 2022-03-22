Aydın’da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu açıklaması

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla Aydın Arkeoloji Müzesi Müdürü A. Y. ile yardımcısı E. D.’nin de aralarında bulunduğu 34 şüphelinin sorguları sürerken, Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer, “Müzemizde gerekli tedbirler alındı, tüm gelişmeleri çok yakından takip ediyoruz” dedi.

Latif SANSÜR

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Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı ile İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 11 ilde düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda İtalyan heykeltıraş Michelangelo'nun 15. yüzyıl yapımı bir heykeline sahte replika raporu verip daha sonra satmaya çalıştıkları iddia edilen Aydın Arkeoloji Müzesi Müdürü A.Y. ile yardımcısı E.D.'nin de aralarında bulunduğu 34 şüphelinin emniyetteki sorgularına devam ediliyor.

Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer, yaşananların ardından gelişmeleri yakından takip ettiklerini söyledi.

“MÜZEDE GEREKLİ TEDBİRLER ALINDI”

Tuncer konuyla ilgili gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek, “Aydın Arkeoloji Müzemizde yaşanan süreçle ilgili emniyet güçlerimizin çalışmaları devam ediyor. Tüm gelişmeleri çok yakından takip ediyoruz. Sayın Bakanımız ve Genel Müdürümüze gelişmeleri anlık olarak aktarıyoruz. Müzemizde gerekli tedbirler alındı. Emniyet güçlerimizin çalışmaları tamamlamasını bekliyoruz” dedi.

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