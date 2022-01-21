Haberler - Günün İçinden

Aydınlatma direği otomobilin üzerine düştü

Mersin'de seyir halindeki otomobilin üzerine aydınlatma direği devrildi. Olayda, otomobil sürücüsü Mustafa Ciğer, şans eseri yara almadan kurtuldu.

Yayınlanma: 15:51 - 21 Ocak 2022 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut

Akdeniz ilçesi Zeytinli Bahçe Caddesi 4935. Sokak’ta bugün hareket halindeki Mustafa Ciğer yönetimindeki 33 AIK 216 plakalı otomobilin üzerine, devrilen aydınlatma direği düştü.

Ön camdan içeri giren direğin bir bölümü, direksiyon kısmına saplandı. Şans eseri yara almadan kurtulan Ciğer, otomobilini durdurup dışarı çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Aydınlatma direği gelen ekipler tarafından kaldırıldı.

Olayın şokunu atlatamadığını belirten Mustafa Ciğer, “Bir anda üzerime düştü. Cam patlayınca hemen geri kaçtım. Dikkat etmek lazım” dedi.

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Mersin otomobil Polis