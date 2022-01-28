Aynı aileden 3 kişi ölümüne neden olmuştu! Tutuklandı

Niğde Otoyolu'nda kullandığı TIR ile minibüse çarpıp aynı aileden 3 kişinin ölümüne, 4 kişinin yaralanmasına neden olan Ferman Kaya, tutuklandı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kaza, 26 Ocak günü saat 14.00 sıralarında Ankara- Niğde Otoyolu’nun Niğde gişeleri yakınlarında meydana geldi. Ferman Kaya yönetimindeki TIR, aynı yöne giden Yunus Efdal yönetimindeki minibüse arkadan çarptı. Kazada minibüsteki 7 kişiden 46 yaşındaki Beyaz Efdal, 11 yaşındaki oğlu Mert Efdal ve torunu Ahmet Bircan’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan minibüs sürücüsü Yunus Efdal, Cevat Bircan, Seda Bircan ve Yunus Emre Efdal ise ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazada hayatını kaybeden Beyaz Efdal ile oğlu Mert Efdal Adana’da, torunu Ahmet Bircan ise Niğde’de son yolculuğuna uğurlandı. Efdal ailesinin Adana’ya akraba ziyaretine geldiği, dönüş yolunda da kazanın yaşandığı belirtildi. Kaza sonrası gözaltına alınan TIR şoförü Ferman Kaya işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. DHA



İlginizi Çekebilir 3 kişinin ölümüne neden olup firar etmişti! İstenen ceza belli oldu