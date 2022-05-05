Aynı mağazadan 31 çift ayakkabı çaldı; polis pusu kurup yakaladı

İstanbul’da bir AVM'ye müşteri gibi giren hırsız, spor malzemeleri satan bir iş yerinden 1 ay içerisinde 31 çift ayakkabı çaldı. Güvenlik kameralarından belirlenen şüpheli polis ekiplerince yakalandı. Ayakkabıların üzerindeki alarm kitlerini kestiği öne sürülen şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Habip ATAM

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İlginç hırsızlık olayı, Bağcılar, Koçman Caddesi üzerindeki bir AVM'de meydana geldi. İddiaya göre, AVM'de spor malzemeleri satan bir iş yerinin çalışanları mağazadaki ayakkabıların eksildiğini fark etti. Bunun üzerine yapılan incelemelerde bir kişinin hemen her gün mağazaya gelerek bir şey almadan çıktığı fark edildi. Durum polise bildirildi. İncelemelerde mağazada 1 ay içerisinde 7 bin 598 lira değerinde 31 çift ayakkabının çalındığı anlaşıldı.

POLİS PUSU KURDU

Polis ekipleri şüphelinin yine AVM'ye geleceğini değerlendirerek pusu kurdu. Beklenen şüpheli 26 Nisan günü bir kez daha mağazaya girdi. Ayakkabı bölümüne yönelen şüpheli polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

SERBEST KALDI

Gözaltına alınan şüphelinin T.K.(25) olduğu belirlendi. T.K.'nın üst aramasında 1 yan keski ele geçirildi. Şüphelinin üzerinden çıkan keskiyle ayakkabıların alarmlarını kestiği öne sürüldü. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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