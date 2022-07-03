Aynı saatlerde üç şüpheli olay: 1 ölü, 2 yaralı

Elazığ’da aynı saatlerde meydana gelen üç farklı olayda 1 kişi iş yerinde ölü, 2 kişi ise evlerinde silahla yaralanmış halde bulundu.

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Çatalçeşme ve Yıldızbağları mahallesinde 2 ayrı evde 2 kişi silahla vurulmuş halde bulundu. Her iki olayda da silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı şahıslar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Rızaiye Mahallesi Şehit Binbaşı Hasan Sabri Sokak'taki bir iş yerinde ise Ö.A. (30) asılı halde bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli olarak değerlendirilen üç olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı. (İHA)

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