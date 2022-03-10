Ayrılmak isteyen Pınar öldü, annesi ağır yaralandı

Bursa'da Oktay Hürmet (23), ayrılmak isteyen nişanlısı Asya Pınar Üzümcü'yü (24) bıçaklayarak öldürdü, annesi İfakat Evci'yi de ağır yaraladı. Şüpheli Hürmet, otomobille kaçtığı Sakarya'da yapılan takip sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Üzümcü'nün 3 gün sonra doğum günü olduğu öğrenildi.

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Olay, saat 19.30 sıralarında Kestel ilçesi Vanimehmet Mahallesi Çeşme Sokakta meydana geldi. Oktay Hürmet, iddiaya göre, kendisinden ayrılmak isteyen nişanlısı Asya Pınar Üzümcünün evine geldi.

İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Oktay Hürmet, mutfaktan aldığı bıçakla Üzümcü’yü defalarca bıçakladı. Hürmet, kendisini engellemeye çalışan Üzümcünün annesi İfakat Evciyi de karnından bıçakladı.

OLAY YERİNDEN KAÇTI

Anne- kız kanlar içerisinde kalırken, Hürmet ise 38 ABA 203 plakalı otomobille olay yerinden kaçtı. Sesleri duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Asya Pınar Üzümcünün hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan İfakat Evci ise sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.

KAZA YAPINCA YAKALANDILAR

Olayın ardından geniş çaplı çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin çevre illere kaçma ihtimaline karşı birçok ilin emniyet müdürlüğüne bilgi verdi.

Yapılan araştırmada şüphelinin otomobiliyle Sakarya’ya gittiği tespit edildi. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Pamukova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Oktay Hürmet yönetimindeki otomobile ‘dur’ ihtarında bulundu.

Hürmet ve yanında bulunan kişi, ekiplerin ‘dur’ ihtarına uymayıp, kaçmaya başladı. Polis ekiplerinin takibe aldığı otomobil, Pamukova ilçesi girişinde kaza yaptı. Polis ekipleri Hürmeti ve otomobilde bulunan Alican V.’yi (26) yakalayarak, gözaltına aldı. Kazada yaralanan Hürmet, tedavisi için Sakarya Geyve Devlet Hastanesine hastaneye götürüldü. Oktay Hürmet’in tedavisinin ardından iki şüphelinin de Bursa’ya getirileceği öğrenildi.

3 GÜN SONRA DOĞUM GÜÜNÜYDÜ

Öte yandan, ayrılmak istediği nişanlısı tarafından öldürülen Asya Pınar Üzümcü’nün 3 gün sonra doğum günü olduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (DHA)

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