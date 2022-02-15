Ayşegül Aktürk cinayetinde korkunç ayrıntı…

Maltepe’de ilgisine karşılık vermeyen hastane çalışanı Ayşegül Aktürk’ü bıçaklayarak öldüren Muharrem Eralp’in internet üzerinden öldürme eylemi için hazırlık yaptığı ortaya çıktı. Mütalaasını açıklayan savcı, sanığın ağırlaştırılmış müebbet ile cezalandırılmasını talep etti.

Sevgim Begüm YAVUZ

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İstanbul Maltepe'de, 5 Haziran 2020'de ilgisine karşılık vermeyen hastane çalışanı Ayşegül Aktürk'ü (36) bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle Muharrem Eralp'in (29) “tasarlayarak kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Anadolu 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Muharrem Eralp cezaevinden getirilirken, tutuksuz sanık Bayram Eralp ile taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

İNTERNETTE ‘ÖLÜM MESAJLARI' ARAMIŞ

İstanbul Emniyeti, olay tarihinde sanığın bilgisayarındaki internet arama geçmişine dair bilgileri mahkemeye sundu.

Raporda, sanık Muharrem Eralp'in 3 Haziran ile olay günü olan 5 Haziran 2020 tarihleri arasındaki internet arama geçmişinde, ‘Arapça dua içerikleri, ölüm sözleri, ölüm mesajları, ölüm ile anlamlı sözler, nasıl hafızamı kaybederim bir yolu var mı, hafızamı kaybetmek istiyorum ne yapmam' şeklinde aramalar bulunduğunun tespit edildiği belirtildi.

TABANCA VE BIÇAK İLE İLGİLİ ARAŞTIRMA YAPMIŞ

Sanığın havalı tabanca atışları ile ilgili maket bıçaklar, makas, falçata bıçağı ile ilgili araştırmalarının bulunduğu, multimedya içeriklerinde sanık ile maktulenin birlikte çekilmiş fotoğraflarının bulunduğu, sanığın telefonunda bulunan ve mahkemede dinlenen tanıkla arasında geçen yazışmaların bulunduğunun görüldüğü kaydedildi.

Söz alan sanık Muharrem Eralp pişman olduğunu öne sürerek, “Ben kendimi öldürmek istedim. Keşke ben ölseydim. Herkesten çok özür dilerim. Ailesinden çok özür dilerim” dedi.

MÜTALAA AÇIKLANDI

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanık Muharrem Eralp'in olay günü Ayşegül Aktürk'ü bıçaklayarak öldürdüğünü, internet üzerinden öldürme eylemi için hazırlık yaptığına dair birçok delilin tespit edildiğini belirtti. Mütalaada, sanığın üzerine atılı “tasarlayarak kasten öldürme” suçunu işlediği kaydedilerek, ağırlaştırılmış müebbet ile cezalandırılması istendi.

Sanık Muharrem Eralp'in elindeki bıçakla kardeşi Murat Eralp'i yaraladığı belirtilerek, sanığın “kardeşe karşı silahla kasten yaralama” suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar cezalandırılması talep edildi. Öte yandan sanık hakkında, kardeşi Meryem Eralp'i basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek şekilde yaralamasına ilişkin ise “kardeşe karşı silahla kasten yaralama” suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezasına hükmedilmesi istendi. Mütalaada, sanığın bu eylemlerinde olası kast olduğu belirtilerek, cezada indirim yapılması da talep edildi.

Sanık Muharrem Eralp'in babası Bayram Eralp'in ise, suçta kullanılan bıçağı olay yerinden uzaklaştırmaya çalıştığı ve “suç delillerini gizlemek” suçundan dava açıldığı ancak suçun unsurları oluşmadığı kaydedilerek, beraatine karar verilmesi istendi.

‘SEVDİĞİM BİR İNSAN' DEDİ

Esas hakkındaki mütalaaya ilişkin söz verilen sanık Muharreme Eralp, “Ben tamamen kendimi öldürmek istedim. Telefon kayıtlarından da anlaşılacağı üzere ben tamamen kendimi öldürmeye yönelik araştırmalar yaptım. Benim sevdiğim bir insan” ifadelerini kullandı.

Sanık Bayram Eralp de “Kötü niyetimiz yoktu. Ben olayların bu şekilde olmasını istemezdim” dedi.

TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Sanık avukatına esas hakkındaki mütalaaya ilişkin savunmasını sunması için süre veren mahkeme heyeti, sanık Muharrem Eralp'in tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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