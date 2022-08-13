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Babasının iş yerinde elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, babasına ait atölyede çalışırken, elektrik akımına kapılan 23 yaşındaki İlker Demir, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

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Babasının iş yerinde elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti

Olay, Yeniceköy Mahallesi’nde, Veysel Demir’e ait strafor atölyesinde meydana geldi. Babasının iş yerinde çalışan İlker Demir, strafor kesim makinesinde elektrik akımına kapıldı. Demir, iş yeri çalışanları tarafından kurtarılırken, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Demir, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Hastanede bekleyen yakınları ise acı haberle büyük üzüntü yaşadı. İlker Demir’in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna konuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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