Babasının yanına gelmişti, yüksekten düşerek hayatını kaybetti

Aydın'ın İncirliova ilçesinde inşaatta çalışan babasını ziyarete gelen 13 yaşındaki bir çocuk metrelerce yükseklikten düşerek hayatını kaybetti.

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Olay, İstiklal Mahallesi’ndeki bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaatta çalışan babasını ziyarete gelen 13 yaşındaki Ahmet Karatay, henüz bilinmeyen bir nedenle inşaatın dördüncü katından yere düştü.

Karatay’ın düştüğünü fark eden babası durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Karatay’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Oğlunun acı haberini alan babası yasa boğulurken, Karatay’ın cansız bedeni yapılan olay yeri incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. (İHA)

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