Bağdat Caddesi’ni piste çeviren sürücü yakalandı

İstanbul Bağdat Caddesi'nde otomobiliyle drift yapıp zikzak çizerek kazaya davetiye çıkaran sürücü Buse C.'ye 9 bin 321 TL para cezası uygulanırken, sürücü belgesi 60 gün süreyle iptal edildi.

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Bağdat Caddesi’nde dün gece bir otomobilin sürücüsünün drift yapıp zikzaklar çizerek yolda ilerlerken arkasından gelen bir sürücü cep telefonu ile kayda girmişti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ‘ne bağlı sivil trafik ekipleri yaptığı çalışmada araç sürücüsünün Buse C. olduğunu tespit etti.

Polis tarafından kısa sürede yakalanan Buse C.’ye; drift yapmak, saygısızca araç kullanmak suçlarından toplam 9 bin 321 lira idari para cezası uygulanırken, sürücü belgesi 60 gün süreyle iptal edildi.