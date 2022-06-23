Bahçelievler’de sinir krizi geçiren şahıs sokağı savaş alanına çevirdi!

Bahçelievler'de geçen hafta babasını kaybettiği öğrenilen Bahattin T., dün akşam saatlerinde sokak ortasında bağırmaya başladı. Çevredeki apartman sakinlerinin tepki göstermesi nedeniyle, kavga çıktı. Kendisini evine kilitleyen Bahattin T., bir süre sonra sinir krizi geçirerek, eşyaları pencereden sokağa fırlattı. Özel hareket polisinin müdahale ettiği olayda, evin kapısı kırılarak Bahattin T. gözaltına aldı.

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Mahmutbey Caddesi 15. Sokak’ta dün akşam saatlerinde, isminin Bahattin T. olduğu öğrenilen bir kişi bağırmaya başladı. Geçtiğimiz hafta babasını kaybettikten sonra, işinden de ayrıldığı ve bunalıma girdiği öne sürülen Bahattin T.’ye, çevredekiler tepki gösterdi. Bazı apartman sakinleri Bahattin T.’ye saldırmaya çalıştı.

Evine giren Bahattin T., sinir krizi geçirdi. Evde bulunan televizyon, sandalye, tabak gibi eşyaları pencereden sokağa attı. Bahattin T.’nin eşi ve 3 çocuğu ise komşulara sığındı. Bahattin T. daha sonra balkona çıkıp silahla ateş etti. Bir türlü ikna edilemeyen Bahattin T., özel harekat polisinin müdahalesiyle, evin kapısı kırılarak gözaltına aldı.

“KARŞI TARAFTA OTURANLAR SİNİRLENDİRDİ”

Bahattin T.’nin komşusu Şükran Uysal, “Ne varsa aşağı attı. Sandalye tabak ne varsa. İyi bir aile babasıydı. Bir silah patladı, bir el silah sesi ben duydum. Karşı apartmanda oturanların tepkisine sinirlendi” dedi.

“BEN BUNALIMDAYIM BABAM ÖLDÜ GİBİ ŞEYLER SÖYLEDİ

Bir diğer komşusu Kemal Uysal ise, “Karşı apartmanda oturanlar bağırma dedi. Karşı binada oturanlar ‘küfür etme’ dedi, olan oldu. Birbirine girdi sopalarla, taşlarla buraya saldırdı. Biz de kapıyı kapattık içeri giremediler. Sonra yukarıdaki ateş etti. Evde ne varsa aşağı attı. Neden sinirlendiği bilmiyoruz. Ortada bir laf var, ‘Ben bunalımdayım babam öldü’ gibi şeyler söyledi. İşten atılmadı, kendisi çıktı” dedi.

“ÇOCUKLARI KORKTU BEN EVİME ALDIM”

Kapı komşusu, ” Bütün eşyaları aşağı attı. Ne televizyonu bıraktı ne başka şeyleri, her şeyi aşağı attı. Sinir krizi geçirdi başa çıkamadık. Babası bir hafta önce öldü. Kapıyı polisler kırdı. 3 çocuğu var biri 2 buçuk yaşında, biri 10 yaşında, biri de 7-8 yaşlarında. Çocuklar korktu ben evime aldım. Karısı ve çocuklarını ben eve aldım. Polisler Bahattin’i alıp götürdüler. Çocukları ve eşi Ümraniye’de şu anda babasının evinde” diye konuştu. Gözaltına alınan Bahattin T.’nin emniyetteki işlemleri devam ediyor. (DHA)

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