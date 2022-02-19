Bakan Karaismailoğlu’ndan köprünün ortasında açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü’nden yaya olarak Asya’dan Avrupa’ya yürüdü. Karaismailoğlu, “Cumartesi günü Çanakkale Boğazı’na adeta bir mühür vurulmuş olacak” dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nden yaya olarak Asya'dan Avrupa'ya yürüdü. Bakan Karaismailoğlu, köprünün tam orta noktasın yaptığı açıklama ile projenin yüzyıllar boyu Türkiye'ye hizmet edeceğini duyurdu.

“FERİBOTUN DIŞINDA ULAŞIM VE SEYAHAT İMKANI YOKTU”

Bakan Karaismailoğlu açıklamasının devamında, şu ifadeleri kullandı;

*Bir adım atarsak Avrupa'ya geçeceğiz, bir adım atarsak Asya'ya geçeceğiz. Dünyanın en büyük teknolojik işlerinden bir tanesini, Türkiye Cumhuriyeti'ne kazandıran bir ekibin içerisinde olduğumuz için gurur duyuyoruz. Tabii bu bütün Türkiye Cumhuriyeti'nin bir projesi. Bu proje yüzyıllar boyu Türkiye'ye hizmet edecek.

*Burası çok önemli bir aks. Daha önce biliyorsunuz burada feribotun dışında ulaşım ve seyahat imkanı yoktu.

*Artık saatler süren yolculuk sadece 6 dakikaya düşecek. Cumartesi günü adeta Çanakkale Boğazı'na bir mühür vurulmuş olacak. Gurur veren işler. Bunun tabii ki bölgesine çok büyük katkıları olacak, üretimde, istihdamda, ticarette ve turizm konularında.

*Bunların hepsi güçlü bir altyapı üzerinde oluyor. Boğaz köprüsü Avrupa'ya açılan bir kapı olacak. Özellikle ülkemizin Batı kesimleri, Ege ve Marmara bölgesinin Avrupa'ya açılan kapısı olacak ve önemli bir ulaşım koridoru olacak.

ERDOĞAN’LA GÖRÜŞTÜ

Yaya olarak Lapseki ilçesinden (Asya), Gelibolu ilçesine (Avrupa) geçen ve son rötuşları yapılan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde incelemelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, telefonda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonda, “Tüm arkadaşlara en kalbi duygularımla selam ve sevgilerimi lütfen iletin. Cumartesi günü nasip olursa, inşallah bu muhteşem eserin açılışını gerçekleştireceğiz. Başta yüklenici firmalara şahsım ve milletim adına en kalbi duygularla selam ve sevgilerimi iletiyorum” şeklinde konuştu.

Bakan Karaismailoğlu ise “Cumhurbaşkanım bütün arkadaşlarda sizi dinlediler. İnşallah, Cumartesi günü sizleri de burada görerek Türkiye'nin en büyük projelerinden bir tanesine şahitlik edeceğiz. Teşekkür ediyor ve saygılarımızı sunuyoruz” diye konuştu. İHA

İlginizi Çekebilir Çanakkale'de deniz çekildi, tekneler karaya oturdu