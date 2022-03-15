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Bakan Koca’dan Prof. Dr. Aykut Özdarendeli’ye tebrik

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Turkovac aşısının bulunması nedeniyle 14 Mart Bilim Büyük Ödülü'ne layık görülen Prof. Dr. Aykut Özdarendeli'yi tebrik etti.

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Bakan Koca’dan Prof. Dr. Aykut Özdarendeli’ye tebrik

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

* Covid- 19 aşısı üreten 9 ülkeden biriyiz. Bu başarının arka planında bir aşı tarihi var.

* Turkovac, geleceğe ilham verirken bu tarihi de temsil ediyor.

* Ekibiyle Turkovac’ı bulan hocamız Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, dün 14 Mart Bilim Büyük Ödülü’ne layık görüldü. Tebrik ederiz.

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