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Bakan Yanık, Azra Gülendam’ın ailesini ziyaret etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Azra Gülendam Haytaoğlu'nun Osmaniye'deki ailesini ziyaret ederek, "Kadına yönelik şiddet her zaman kırmızı çizgimizdir. Şiddetin karşısında kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla duracak, şiddeti ortadan kaldıracağız" dedi.

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Bakan Yanık, Azra Gülendam’ın ailesini ziyaret etti

Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzeren Osmaniye’ye giden Bakan Yanık, üniversite öğrenimi gördüğü Antalya’da uğradığı saldırı sonucu öldürülerek vücudu 13 parçaya ayrılan Azra Gülendam Haytaoğlu’nun ailesini ziyarette etti.

Ailenin Kadirli ilçesindeki evlerine giden Yanık, anne Mezide ile baba Mustafa Haytaoğlu’na başsağlığı dileyerek, ailenin yanında olduklarını ve davayı takip ettiklerini belirtti.

“ŞİDDETİ ORTADAN KALDIRACAĞIZ, KARARLIYIZ”

Bakan Yanık, ziyarete ilişkin “Canice katledilen kızımız Azra’nın ailesinin ziyaret ederek acılarını paylaştık. Kadına yönelik şiddet her zaman kırmızı çizgimizdir. Şiddetin karşısında kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla duracak, şiddeti ortadan kaldıracağız. Kararlıyız” ifadelerini kullandı. (DHA)

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