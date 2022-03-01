Bakkaldan dönerken kurşunların hedefi oldu

İstanbul Küçükçekmece’de dükkanı kurşun yağmuruna tutulan berber dehşet anlarını anlattı. Olayla ilgili kaymakamlıktan da açıklama yapıldı.

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Olay, dün gece saat 23.00 sıralarında Küçükçekmece Kanarya Mahallesi Şahin Caddesi'nde meydana gelmişti. Olayda, iddiaya göre, 2 kişi araçla gelerek berberi hedef alarak rastgele ateş etmeye başlamıştı.

Yaklaşık 30 merminin sıkıldığı ve dükkanın önünde duranlardan 6 kişi, yoldan geçen 1 kişi olmak üzere toplam 7 kişi yaralanmıştı. Berber dükkanın önünde bulunan yaralılardan B.A, F.Ş, D.Ç, Ş,U, E.Ç ve A.C. vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanmıştı.

19 YAŞINDAKİ GENÇ AĞIR YARALANDI

O sırada bakkaldan gelen ve berberin yanındaki tütün satan iş yerine giden 19 yaşındaki Süleyman Sarıgül ise kafasından ve bacaklarından aldığı kurşunla ağır yaralandı. Sarıgül'ün ameliyata alındığı ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan Küçükçekmece Kaymakamlığından yapılan açıklamada, firari şüpheli şahısların yakalanması için geniş çaplı çalışmaların devam ettiği belirtildi. (İHA)

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