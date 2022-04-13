Baldızını uyurken hamile bırakan enişte: Eşim mağdur durumda

Kocaeli'de antidepresan ilacı içtikten sonra uykuya dalan baldızına cinsel istismarda bulunduğu ve hamile bıraktığı iddia edilen tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi.

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Kocaeli’de yaşayan T.S. 2021 yılında baldızı M.K.’ye (40) uykusundayken cinsel istismarda bulundu. Olayın ortaya çıkmasıyla T.S. hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Savcılıktaki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen T.S., olay günü alkolün etkisinde olduğunu ve baldızı M.K.’nin isteğiyle birliktelik yaşadıklarını iddia etti.

10 yıldır psikolojik tedavi gördüğünü söyleyen M.K. ise olay günü antidepresan ilacını içerek uyuduğunu, ilacın etkisiyle sabaha kadar uyanmadığını, eniştesinin kendisine cinsel istismarda bulunduğunu, hamile kaldığını ve bebeği aldırdığını belirtti. T.S. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

“KIZIM HAMİLE KALINCA DOĞRU OLDUĞUNU ANLADIM”

Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya taraf avukatları, tutuklu sanık T.S., mağdur M.K. ve yakınları katıldı. İfadesinde, M.K.’nın psikolojik rahatsızlığı sebebiyle antidepresan kullandığını söyleyen babası, “Damadım T.S.'nin, kızım M.K. ile cinsel ilişkiye girdiğini öğrendim ancak ben buna inanmak istemedim. Kızım M.K. hasta olduğu için ilaç kullanıyor. Aradan bir ay geçip M.K.'nin hamile olduğunu öğrendikten sonra kızımın doğruyu söylediğini öğrendim. Bu olay sonrası hemen şikayette bulunduk” dedi.

“İKİ GÜN SONRA OLAY ORTAYA ÇIKTI, BABAM EŞİMİ DARP ETTİ”

Tutuklu sanık T.S.’nin eşi F.S. ise “Olay tarihinde işteydim. Eve geldiğimde eşim ve kız kardeşim evde oturuyorlardı. Kız kardeşim bana hastaneden geldiğini söyledi ancak ben hastaneye gerçekten gidip gitmediğini bilmiyorum. Gece yatmak için odama gittim, kısa bir süre sonra da eşim uyumak için yanıma geldi.

Sabah saat 06.30'da eşim işe gitmek için uyandı. Gece saatlerinde eşimin yanımda olup olmadığını bilmiyorum. Sabah kalktığımda eşim mutfaktaydı, kız kardeşim ise evden gitmişti. 2 gün sonra bu olaylar ortaya çıktı ve babam eşimi darp etti. Benim bildiklerim bunlardan ibarettir” diye konuştu.

“EŞİM MAĞDUR DURUMDA”

Bir önceki duruşmada baldızı M.K. uyuduğu sırada kendisine istismarda bulunduğunu itiraf eden enişte T.S., “Ailem, eşim dışarıda mağdur durumdadır, tahliye ve beraatimi istiyorum” dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.