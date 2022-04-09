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Balıkesir’de patlama! Çatı uçtu, ekipler harekete geçti

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde sanayi sitesindeki bir hurdacı dükkanında hurda haldeki boş ev tüpleri patladı.

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Balıkesir’de patlama! Çatı uçtu, ekipler harekete geçti

Sanayi sitesindeki bir hurdacı dükkanında hurda haldeki boş ev tüpleri patladı. Dükkanın çatısını uçuran patlamaların ardından çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Yangında dükkan sahibinin hafif yaralandığı öğrenildi. Patlayan tüpler nedeniyle meydana gelen yangın hakkında soruşturma başlatıldı. İHA

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