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Bandırma’da iki aydır çekilen deniz eski haline gelmedi

Balıkesir'in Bandırma İlçesinde iki ay önce çekilen deniz, eski haline gelmedi.

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Bandırma’da iki aydır çekilen deniz eski haline gelmedi

Bandırma'da iki ay önce 15 metre kadar çekilen denizin eski haline dönmemesi şaşırtıyor. Bandırma Limanı yakınlarındaki sahil bandında deniz suyu iki ay önce yaklaşık 15 metre çekildi.

Marmara Denizi'nde çekilmenin iki aydır devam etmesi şaşırtıyor. Yeni yapılan sahil bandında daha önce deniz suları altında olan bölgede suların çekilmesiyle plaj oluşurken, çok sayıda kaya ise su yüzüne çıktı.

Bölgeyi merak eden vatandaşlar bu alana gelip merakını gideriyor. Deniz seviyesinin ne zaman eski haline döneceği merak ediliyor. (İHA)

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