Abone Ol

Banyoda su ısıtırken elektrik çarpmasıyla öldü

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde banyoda yıkanmak için elektrikli ısıtıcı ile su ısıtırken akıma kapılan Kahraman Yılmaz (54), yaşamını yitirdi.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Banyoda su ısıtırken elektrik çarpmasıyla öldü

Olay, dün gece Surtepe Mahallesi’nde meydana geldi. Evde banyo yapmak isteyen Kahraman Yılmaz, demir bidona su ısıtıcı rezistansını yerleştirdi. Bir süre sonra suyun ısısını kontrol etmek isteyen Yılmaz, akıma kapıldı.

Banyodan gelen sesler üzerine içeri giren yakınları, yerde hareketsiz yatarken gördükleri Kahraman Yılmaz için, sağlık ekiplerinden yardım istedi. İhbarla eve gelen ekipler tarafından Birecik Devlet Hastanesine kaldırılan Yılmaz, acil serviste yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Babasının iş yerinde elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti İlginizi Çekebilir Babasının iş yerinde elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster