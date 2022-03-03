Barınaktaki hayvanlar çamur içinde görüntülendi

Bolu'nun Gerede ilçesinde, belediyeye ait hayvan barınağındaki köpeklerin çamur içindeki görüntüleri, hayvanseverlerce görüntülenip eleştirel açıklamalarla sosyal medyada paylaşıldı. Gerede Belediyesi'nden yapılan açıklamada ise hayvanların beslenme ve bakım ihtiyaçlarının giderildiği, bu yaklaşımın art niyetli olduğu savunuldu.

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Gerede ilçesinde belediyeye ait hayvan barınağındaki köpeklerin kötü şartlarda kaldığını öne süren hayvanseverler, çamur içindeki hallerini görüntüleyip, eleştirel yorumlarla sosyal medyadan paylaştı.

Görüntülerde, köpeklerin kar altında ve çamur içinde oldukları görüldü. Hayvanseverler, yetkililerden yardım istediklerini belirtti. Görüntülerde, barınağın karşısında bulunan çöplükteki köpek ölüleri de dikkat çekti.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Bolu Valiliği’nden Gerede’deki hayvan barınağıyla ilgili yapılan açıklamada belediyenin iyileştirme çalışmalarının sürdüğü belirtilerek şöyle denildi:

* Gerede Belediye Başkanlığınca yeni yapılmakta olan hayvan barınağında yaşanan aksaklıklar, sayın valimizin haber almasını müteakip 12 saat içerisinde giderilmiştir.

* Barınak alanına sundurma, sundurma altı zemine ahşap düzenek ve diğer ihtiyaçlar koyulmuştur. Barınak veterinerlerimizin de takibine alınmıştır.

* Gerede Belediye Başkanlığınca daha da iyileştirme işlemleri sürdürülmektedir. Şu an için hayvanlarımızın yem, su, bakım ihtiyaçları bulunmamaktadır. Konu Valiliğimizce hassasiyetle takip edilmektedir.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

Sosyal medyada tepki çeken görüntülerle ilgili Gerede Belediyesi tarafından açıklama yapıldı. Hayvanların beslenme ve bakım ihtiyaçlarının giderildiği, bu yaklaşımın art niyetli olduğu savunulan açıklamada şöyle denildi:

* Son günlerde birtakım odakların sosyal medya aracılığıyla barınağımız ile ilgili koparmak istedikleri fırtına tarafımızca yakından ve ibretle takip edilmektedir. Bilimle ilgisi olmayan, sadece günü kurtarmak adına ucuz siyaset peşinde koşanların tuzağına Gerede Belediyesi olarak düşmemekte kararlıyız.

* Hayvan sevgisi gibi mukaddes bir duyguya siyaset karıştırmanın insanlıkla bağdaşmayacağı düşüncesinden hareketle; bildiğimiz işi, yani belediyeciliği kararlılıkla icra etmeye devam edeceğimizi ve art niyetli odakların bizleri bu duruşumuzdan alı koyamayacağını değerli kamuoyuna duyurmaktan mutluluk duyarız. Sokaktaki dostlarımız yalnız değildir. Sosyal belediyecilik gereği yasaları da dikkate alarak onların yanında olmaya devam edeceğiz. DHA