Barınaktaki kedileri silahla hedef alarak katlettiler

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Dağyenice Mahallesi'nde özel bir barınakta bakılan çok sayıda kedi kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahla hedef alınarak katledildi. Doğal Yaşamı ve Hayvanları Koruma Derneği Üyeleri yaşananlara büyük tepki gösterdi.

Halil ATAŞ

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Bursa’nın Nilüfer ilçesi Dağyenice Mahallesi’nde özel bir barınakta bakılan çok sayıda kedi ateşli silahla vurularak katledildi.

SAVUNMASIZ CAN DOSTLARINI HEDEF YAPTILAR

Olay, Dağyenice Mahallesi’nde özel bir mülk içindeki hayvan barınağında meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler silahla hedef aldıkları çok sayıda kediyi katletti. Doğal Yaşamı ve Hayvanları Koruma Derneği Üyeleri yaşananlara büyük tepki gösterdi.

“YAVRU KEDİLER CAN ÇEKİŞİYORDU”

Beslediği can dostlarını vurularak katledilmiş halde bulan arazinin sahibi hayvansever Nurgül Cengiz, yaşananları anlatırken gözyaşlarına boğuldu. Cengiz, “Burada çok korkunç şeyler oldu. Arazinin içine girdiğimde belirli noktalarda kedilerin parçalanmış, vurulmuş olduğunu gördüm. Yavru kediler can çekişiyordu” dedi.

“HESAP SORACAĞIZ”

Doğal Yaşamı ve Hayvanları Koruma Derneği (DOHADERN) Başkanı Veteriner Hekim İbrahim Tugay Ateş; “Bursa'da çalışmaları ile göz dolduran derneğimizin üyeleri sabah saatlerinde besleme yaparken bu vahşete tanık olmuşlar. Dağyenice'nin geneline yayılan bu katliama sessiz kalmayacağız. Derneğimizin hukukçuları kanunun ilgili maddesince bir dosya hazırlayarak dava açmaya hazırlanıyorlar. Hayvanları acımasızca katledenlerden hesap soracağız.” dedi.

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