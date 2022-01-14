Baro başkanları AYM üyeliği için yarın aday belirleyecek

AYM’nin boşalan üyeliği için yarın TBB’de seçim yapılacak. En çok oyu alan 3 adaydan biri TBMM tarafından AYM üyeliğine seçilecek.

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Türkiye Barolar Birliği (TBB), 15 Ocak'ta Anayasa Mahkemesi üyeliği için, baro başkanlarının oy kullanacağı bir seçim yapacak. Seçim sonucunda belirlenecek 3 aday, Türkiye Büyük Millet Mecisi’ne sunulacak, TBMM tarafından bu 3 isim arasından seçilecek bir kişi ise AYM üyesi olacak.

29 ADAY YARIŞACAK

Anayasa Mahkemesi'nde 2015 yılından bu yana kadın üye bulunmuyor. Kadın avukatların da eşit temsili için Türkiye Barolar Birliği'nde yapılacak olan seçimde 29 avukat yarışacak. Bu avukatların 10’u kadınlardan oluşuyor.

AYM'DE 2015 YILINDAN BERİ KADIN ÜYE YOK

Türk Hukukçu Kadınlar Derneği Başkanı Avukat Süreyya Turan da adaylığını açıkladı. SÖZCÜ'ye konuşan Avukat Süreyya Turan, eşit temsilin altını çizerek, şunları söyledi:

“Anayasa Mahkemesi'nde halen hiç kadın üye bulunmamakta olup bugüne kadar AYM üyeliği yapmış olan 116 emekli ve 15 mevcut üyeden, yani 131 kişiden yalnızca 5'i, yani yüzde 3,8'i kadın.

Ülkedeki avukatların yarıya yakını, yargıçların da yüzde 46,26'sı kadın iken bugüne kadar AYM üyeliği yapmış olan kişilerin yalnızca yüzde 3,8'i kadın. En son 1995 yılında bir kadın AYM üyesi olarak atanmış. Bu üye 2015 yılında emekli olmuş ve o tarihten beri de AYM üyelerinin tamamı erkeklerden oluşmaktadır.”

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