Basın Konseyi, gazeteci Sedef Kabaş’ı cezaevinde ziyaret etti

Basın Konseyi, Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla tutuklanan gazeteci Sedef Kabaş’ı cezaevinde ziyaret etti. Uğradığı hukuksuzluk karşısında yalnız olmadığı ve kendisine desteğin süreceği mesajını iletti.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Basın Konseyi Yüksek Kurulu adına, Basın Konseyi 2'nci Başkanı Avukat Başar Yaltı, televizyonda söylediği bir atasözü gerekçe gösterilerek 22 Ocak'ta gözaltına alınıp, aynı gün tutuklanan gazeteci Sedef Kabaş'a destek ziyaretinde bulunuldu. Konsey tarafından yapılan açıklamada, Bakırköy Kadın Ceza ve Tutukevi'ndeki ziyaret sırasında, Sedef Kabaş'a yapılan hukuksuzluk ve haksızlıklar konuşulurken, kendisinin gece yarısı evinden polisler tarafından alınıp götürülmesinin, Adalet Bakanı'nın yaptığı açıklamanın ve ardından tutuklama kararı verilmesinin, yasalara aykırı olduğu vurgulandı.

Yapılan bu hukuksuzluğa anında açıklama yaparak tepki gösteren Basın Konseyi'nin, her zaman haksızlığa uğrayan gazetecilerin yanında olduğu; halkın haber alma hakkı, ifade ve basın özgürlüğü için mücadele ettiği de dile getirildiği aktarıldı.

‘HAKARET YOK, ELEŞTİRİ VAR’

Bu süreçte kendisine daima destek veren Basın Konseyi'ne ve Başkan Türenç'e teşekkür eden Sedef Kabaş’ın, televizyondaki konuşmasının bütün olarak değerlendirildiğinde Cumhurbaşkanının şahsına ve makamına ‘hakaret içermediğini, eleştiri ve öneride bulunmaktan ibaret olduğunu' söylediği aktarıldı.

Hakkında açılan davanın iddianamesinde, savunması alınmadığı halde başka suçlamalara da yer verildiğine dikkat çeken Sedef Kabaş’ın, bunun yasal prosedüre aykırı olduğunu belirttiği bildirildi.

CİNDORUK’UN GÖNDERDİĞİ ÇİKOLATA ALINMADI

Kabaş’ın moralinin yüksek olduğu belirtilen açıklamada, Basın Konseyi okuyucu temsilcisi ve TBMM önceki başkanlarından Hüsamettin Cindoruk’un gönderdiği mesaj ve çikolatanın ise Cezaevi Müdürlüğü'nce içeri alınmadığı kaydedildi. Sedef Kabaş'a yaşatılanlar nedeniyle üzüntülerini ileten Cindoruk’un, “Bu günler de geçecek. Dirençli olmaya devam edin. Yanındayız” mesajınının sözlü olarak iletildiği belirtildi.

Kendisine bu destek mesajı gönderen Basın Konseyi Yüksek Kurul üyesi Hüsamettin Cindoruk'a ayrıca teşekkür eden Sedef Kabaş’ın, çikolata paketini ise cezaevinden yeni çıkan Halk TV yorumcusu gazeteciler Barış Pehlivan ile Murat Ağırel'e gönderdiği belirtildi.

Açıklamada, tek kaldığı koğuşunda Tele 1’i izleyemediğinden şikâyet eden Sedef Kabaş’ın, doğruları söylemeye devam edeceğini, koşullar ne olursa olsun hukuka güvenmek istediğini dile getirdiği aktarıldı.

İlginizi Çekebilir AYM, Sedef Kabaş'ın tahliye talebini reddetti

İlginizi Çekebilir Gazeteci Sedef Kabaş hakkındaki iddianame kabul edildi