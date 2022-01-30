Başkan Zeydan Karalar halkın taleplerini dinledi

Mahalle ziyaretlerini sürdüren Başkan Zeydan Karalar, halkın sorunlarını bizzat birinci ağızdan dinliyor, popülist söylemlere girmeden, gerçeklerden uzaklaşmadan, yapılan ve yapılabilecek ne varsa hemşerileriyle paylaşıyor.

Mehmet SERBES

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Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, çeşitli mahallelerde halkla bir araya gelerek sorun ve talepleri dinlemeye, bürokratlarıyla birlikte buluştuğu vatandaşların problemleriyle ilgili çözüm üretmeye devam ediyor.

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin'in de katılımıyla Sarıçam ilçesi Osmangazi ve Ertuğrulgazi mahallelerinde vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Zeydan Karalar, Sarıçam'ın problemlerine duyarlı olduklarını, yapılan hizmetlerin de bunu net şekilde ortaya koyduğunu söyledi.

SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Başkan Zeydan Karalar, “Sarıçam'daki sorunlarla ilgili işlerin bir bölümüne başlamışız, bir bölümünü bitirmek üzereyiz. Sarıçam yapılanması iyi başlayan bir ilçe değil ama Sarıçam Adana'nın en iyi yerleşim bölgesi olabilir.

Bugüne kadar yaptığımız en büyük parkı Sarıçam'da yapıyoruz ve bitirmek üzereyiz. 2. büyük parkı da bu mahallede yapacağız. Elbette yaptığımız işlerin maliyeti var. Sorunların çözümü için olanaklar doğrultusunda çaba gösteriyoruz” dedi.

ADANA’NIN GELİRİ MERSİN VE HATAY’DAN AZ OLMAMALI

Adana Büyükşehir Belediyesi'nde borcun yüksek olmasının iki temel nedeni olduğunu belirten Başkan Zeydan Karalar, “Yapılan yanlış işler ve gelirin çok düşük olması bugünkü mali sorunların temelini oluşturuyor. Adana; Mersin ve Hatay'dan daha az gelir almamalı. Ancak ne yazık ki Türkiye'nin 4. büyük şehri Adana, Kurtuluş Mücadelesi'nin kahramanı Adana, Hatay'dan, Mersin'den az para alıyor.

Hatay 200 değil, 500 milyon alsın ayda. Mersin 300 milyon lira değil, 1 milyar lira alsın ama Adana da onlardan az para almamalı. Adana eski bir kent ve yapacak çok iş var. Dolayısıyla daha çok paraya ihtiyaç var. Bu duruma rağmen olmayacak işleri yapıyoruz ve yapacağız” diye konuştu.

SADECE SEÇİM ZAMANI DEĞİL, HER ZAMAN HALKIMIZIN YANINDAYIZ

Sarıçam'a bir kreş yapıldığını, bir kreş daha yapmayı planladıklarını belirten Başkan Zeydan Karalar, şöyle devam etti: “Kozan kreşini bitirdik. Yeni kreş ihalelerine çıkıyoruz ama ekonomik belirsizlikler nedeniyle müteahhitler tereddüt ediyor. Umarım fiyatların sürekli değişmesi, artması sorunu bir an önce biter.

Sarıçam ilçesinin kentin batısı ile rahat ulaşım sağlaması için iki bulvar yapıyoruz. Ahmet Zenbilci Bulvarı'nı baharda bitireceğiz inşallah. İkincisi de Üniversite Bulvarı. Yer teslimi yapıldı. Şu anda 60-70 milyon liralık bir proje. Ahmet Zenbilci Bulvarı 30 milyon lira, park 20 milyon lira, yeni yapacağımız park 30 milyon lira. Sarıçam'da yeni işlere imza atacağız. Sarıçam yaz aylarında 15 yıldır su sıkıntısı çekiyordu. 12 günde sorunu çözdük. Kuzey Adana Su Projesi bittiğinde oradan da su gelecek Sarıçam'a. Onun da maliyeti 100 milyon lira. Sorunlara rağmen Sarıçam'a önemli miktarda kaynak aktarıyoruz. Sarıçam'ı çok önemsiyoruz ve sizleri seviyoruz. Seçim olsa da olmasa da biz burada, halkımızla birlikteyiz.”

ENERJİMİZİ SADECE HEMŞEHRİLERİMİZE HİZMETE HARCIYORUZ

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin sağladığı toplu taşıma ve ekmek hizmetleriyle ilgili de bilgi veren Başkan Zeydan Karalar, 1 lira 25 kuruşa vermeye devam ettikleri ekmekte ayda 12 milyon lira, ulaşımda ayda 16-17 milyon lira zarar edildiğini fakat halkın ihtiyaçları doğrultusunda bunu sürdürdüklerini belirtti.

Zor koşullarda yapılan bunca işe rağmen saldırılara maruz kaldığını ancak kimseyle polemiğe girmeden, sadece halka hizmet etmek ve iş üretmek amaçlarıyla yollarına devam ettiklerini vurgulayan Başkan Zeydan Karalar, bunların dışında bir işe enerji harcamak istemediklerini söyledi.

KREŞ İNŞAATINDA İNCELEME

Başkan Zeydan Karalar Sarıçam ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi'nde yapımı devam eden gündüz bakımevi inşaatında incelemelerde bulundu ve yakın zamanda kreşin hizmete gireceğini ifade etti.

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